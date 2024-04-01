В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт
Жителя Новошахтинска, вступившего в террористическую организацию и выразившего готовность совершить теракт, задержали в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска... связанная с участием в деятельности запрещенной на территории России террористической организации», — уточнили в ведомстве.
По данным ФСБ, подозреваемый связался с представителем террористической организации, подтвердил свое участие и заявил о готовности совершать диверсии и теракты в интересах формирования. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической группировки и участии в ней.
Ранее силовики в ходе контртеррористической операции в Дагестане задержали трех боевиков, планировавших теракты, напоминает «Свободная пресса».
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