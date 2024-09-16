В Ростовской области задержали иностранца, готовившего теракты

Иностранного гражданина задержали в Ростовской области по подозрению в подготовке терактов по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность гражданина страны СНГ, связанную с подготовкой к диверсии против объектов жизнеобеспечения.

«Действуя по заданию украинских специальных служб, через территорию третьих стран он прибыл в Россию, где совершил умышленные действия, направленные на приготовление к преступлению», — отметили в ФСБ.

По данным правоохранителей, иностранец изготовил два самодельных взрывных устройства и планировал применить их для диверсионных актов. В ФСБ уточнили, что задержанный проходил специальную подготовку на базе главного управления украинской разведки в лагере в Киевской области.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело о попытке диверсии, незаконных изготовлении взрывчатки и изготовлении, переделке, ремонте взрывных устройств.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который готовил подрыв железнодорожного моста в Севастополе по заданию украинских спецслужб, напоминает «Свободная пресса».

