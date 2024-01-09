В Ростовской области в водоеме утонули двое детей

Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели двух детей в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

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Инцидент произошел в селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района. В водоеме утонули дети 2015 и 2017 годов рождения.

По данным следствия, шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра провалились под лед. Тела погибших обнаружены.

Как сообщает Telegram-канал Shot, на севере Москвы женщина утонула в Большом Садовом пруду. Погибшая гуляла по замерзшей поверхности водоема, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ДетиСледственный КомитетРостовская Область

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