В Ростовской области в водоеме утонули двое детей
9 января 202422:13
Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели двух детей в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
Инцидент произошел в селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района. В водоеме утонули дети 2015 и 2017 годов рождения.
По данным следствия, шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра провалились под лед. Тела погибших обнаружены.
Как сообщает Telegram-канал Shot, на севере Москвы женщина утонула в Большом Садовом пруду. Погибшая гуляла по замерзшей поверхности водоема, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru