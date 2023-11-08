Автомобиль с беременной женщиной утонул в Неве по вине мигранта

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели беременной женщины в утонувшем автомобиле в Санкт-Петербурге. Об этом в ведомстве сообщили порталу Lenta.ru.

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Руководитель ведомства также потребовал отчета о предварительных и окончательных результатах расследованиях от исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК по городу Олега Бобкова. Контроль за исполнением поручения возложили на центральный аппарат ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 5 ноября. Приезжий из Таджикистана припарковался на берегу Невы и вышел из автомобиля, не поставив машину на ручной тормоз. В салоне осталась беременная пассажирка. Машина съехала в воду, а погибшая не смогла самостоятельно покинуть автомобиль.

Ранее на трассе Кичаново — Дикая Гарь под Пермью произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб четырехлетний ребенок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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