Автомобиль с беременной женщиной утонул в Неве по вине мигранта
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели беременной женщины в утонувшем автомобиле в Санкт-Петербурге. Об этом в ведомстве сообщили порталу Lenta.ru.
Руководитель ведомства также потребовал отчета о предварительных и окончательных результатах расследованиях от исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК по городу Олега Бобкова. Контроль за исполнением поручения возложили на центральный аппарат ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел 5 ноября. Приезжий из Таджикистана припарковался на берегу Невы и вышел из автомобиля, не поставив машину на ручной тормоз. В салоне осталась беременная пассажирка. Машина съехала в воду, а погибшая не смогла самостоятельно покинуть автомобиль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru