Автомобиль с беременной женщиной утонул в Неве по вине мигранта

Руководитель ведомства также потребовал отчета о предварительных и окончательных результатах расследованиях от исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК по городу Олега Бобкова. Контроль за исполнением поручения возложили на центральный аппарат ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 5 ноября. Приезжий из Таджикистана припарковался на берегу Невы и вышел из автомобиля, не поставив машину на ручной тормоз. В салоне осталась беременная пассажирка. Машина съехала в воду, а погибшая не смогла самостоятельно покинуть автомобиль.

Ранее на трассе Кичаново — Дикая Гарь под Пермью произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб четырехлетний ребенок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

