В Ростовской области в Шахтах загорелась подстанция
29 августа 202420:28
В городе Шахты Ростовской области загорелась подстанция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров.
Инцидент произошел на улице Текстильная, 35 в 19:25. В результате была отключена линия электропередачи.
Причины возгорания пока уточняются, и Петров пообещал предоставить дополнительную информацию позже.
По данным энергетиков, восстановление электроснабжения ожидается в течение трех часов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru