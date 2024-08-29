В Ростовской области в Шахтах загорелась подстанция

В городе Шахты Ростовской области загорелась подстанция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров.

Инцидент произошел на улице Текстильная, 35 в 19:25. В результате была отключена линия электропередачи.

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Причины возгорания пока уточняются, и Петров пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

По данным энергетиков, восстановление электроснабжения ожидается в течение трех часов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарРостовская Область

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