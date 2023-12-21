В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и трое детей

Авария произошла в четверг около 18:20 на 153-м километре трассы «Ростов — Ставрополь». Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН.

Погибли двое взрослых — водитель легковушки и пассажир 1991 года рождения. Также жертвами ДТП стали трое детей 2009, 2013 и 2015 годов рождения.

Ранее в четверг на автодороге «Кавказ» в Дагестани столкнулось 16 автомобилей. В результате ДТП никто не погиб, отмечает «Радиоточка НСН».

