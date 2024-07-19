В Ростовской области семь человек пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»
19 июля 202410:33
Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
«Столкнулись "Газель-Соболь" с легковым автомобилем, а также двумя грузовиками», — отметил собеседник агентства.
После аварии за помощью медиков обратились семь человек.
Ранее в Самарской области грузовой автомобиль «Вольво» столкнулся с легковушками «Тойота Королла» и «Лада Калина», погибли два человека, шестеро пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru