В Ростовской области семь человек пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»

Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

На внутренней стороне МКАД столкнулось несколько автомобилей

«Столкнулись "Газель-Соболь" с легковым автомобилем, а также двумя грузовиками», — отметил собеседник агентства.

После аварии за помощью медиков обратились семь человек.

Ранее в Самарской области грузовой автомобиль «Вольво» столкнулся с легковушками «Тойота Королла» и «Лада Калина», погибли два человека, шестеро пострадали, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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