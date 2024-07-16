В Ростовской области сбили четыре беспилотника ВСУ
16 июля 202406:18
Российские средства ПВО уничтожила четыре беспилотных летательных аппарата в Ростовской области, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.
По его словам, это произошло на севере региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее над Черным морем сбили беспилотник ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области сбили четыре беспилотника ВСУ
- СМИ: В ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины
- СМИ: ЕС и Великобритания усилят проверки теневого флота России
- В США заявили, что принимают во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания
- ОЗХО: Запад намерен выдвинуть обвинения против РФ в применении химоружия
- В Германии ехавший на учения танк открыл огонь на автодороге
- Слуцкий посоветовал Зеленскому сменить тон
- Алаудинов обвинил «Азов» в нарушении Женевских конвенций за расстрел бойца ВС РФ
- Участник СВО открыл стрельбу по детям под Волгоградом
- Глава Секретной службы США отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru