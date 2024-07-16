В Ростовской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожила четыре беспилотных летательных аппарата в Ростовской области, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.

В Курской области сбили три беспилотника

По его словам, это произошло на севере региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее над Черным морем сбили беспилотник ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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