В Ростовской области произошел пожар после падения дрона
21 ноября 202408:37
Пожар произошел на промышленном объекте в Ростовской области после падения беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
«В Константиновском районе утром от падения БПЛА возник пожар на промышленном объекте», — написал врио губернатора в Telegram.
Слюсарь подчеркнул, что возгорание оперативно потушили на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 21 ноября над Ростовской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru