В Ростовской области произошел пожар после падения дрона

Пожар произошел на промышленном объекте в Ростовской области после падения беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

«В Константиновском районе утром от падения БПЛА возник пожар на промышленном объекте», — написал врио губернатора в Telegram.

Слюсарь подчеркнул, что возгорание оперативно потушили на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 21 ноября над Ростовской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиРостовская Область

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