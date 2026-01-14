В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при воздушной атаке ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, были ранены четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок.

«Все четверо доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

Из-за ночной атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в промзоне на западе донской столицы. Кроме того, в Левенцовском микрорайоне были повреждены две квартиры в многоквартирном доме, в других квартирах разбиты стекла. При этом в садовом товариществе «Факел» и хуторе Ленинаван Мясниковского района сгорели два частных дома. Еще у одного строения повреждена кровля.

Ранее в Таганроге в результате атаки БПЛА были повреждены пять многоквартирных и три частных жилых домов, два промышленных предприятия, шесть автомобилей, напоминает 360.ru.

