В Ростовской области от отравления бытовым газом погибли пять человек
В Каменске-Шахтинском Ростовской области от отравления бытовым газом погибли пять человек, включая трех детей. О происшествии в своем Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета.
Тела погибших нашли в арендованной квартире. Жертвами отравления стали 31-летний мужчина, 27-летняя женщина и их несовершеннолетние дети.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли газовое оборудование.
Ранее в селе Капустин Яр под Астраханью семья из пяти человек отравилась угарным газом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru