В Ростовской области от отравления бытовым газом погибли пять человек

В Каменске-Шахтинском Ростовской области от отравления бытовым газом погибли пять человек, включая трех детей. О происшествии в своем Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета.

В Ростовской области четверо детей погибли от отравления угарным газом

Тела погибших нашли в арендованной квартире. Жертвами отравления стали 31-летний мужчина, 27-летняя женщина и их несовершеннолетние дети.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли газовое оборудование.

Ранее в селе Капустин Яр под Астраханью семья из пяти человек отравилась угарным газом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОтравлениеГазРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры