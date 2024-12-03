В Ростовской области обломки БПЛА упали на территорию детского сада

Обломки сбитого беспилотника упали на территории детского сада в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

По его словам, около 10:00 мск средства ПВО уничтожили БПЛА, летевший на сверхмалой высоте.

«Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что разрушений нет.

На минувшей неделе в Каменском районе Ростовской области произошел крупный пожар на промышленном объекте, напоминает 360.ru. Подробностей о причинах ЧП нет.

