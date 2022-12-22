В Ростовской области нашли и уничтожили упавший разгонный блок ракеты
Разгонный блок реактивного двигателя ракеты обнаружили в Константиновском районе Ростовской области, специалисты уничтожили находку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района.
Во вторник в Сети появились сообщения о звуке взрыва над Константиновском. Глава районной администрации Виталий Дьячкин подтвердил хлопок, отметив, что «необходимые службы» разбираются в инциденте. Позже Дьячкин сообщил, что специалисты обнаружили разгонный блок реактивного двигателя. По данным местных жителей, фрагмент ракеты нашли на территории виноградников близ Волгодонска. Опасную находку решили взорвать вместе с остатками топлива, пишет РИА ФАН.
В беседе с РИА Новости представитель местной администрации подтвердил, что разгонный блок был уничтожен, информацию о нем передали «в соответствующие органы».
Какой пуск проводила ракета-носитель и в какое время он состоялся, неизвестно.
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