В Ростовской области нашли и уничтожили упавший разгонный блок ракеты

Во вторник в Сети появились сообщения о звуке взрыва над Константиновском. Глава районной администрации Виталий Дьячкин подтвердил хлопок, отметив, что «необходимые службы» разбираются в инциденте. Позже Дьячкин сообщил, что специалисты обнаружили разгонный блок реактивного двигателя. По данным местных жителей, фрагмент ракеты нашли на территории виноградников близ Волгодонска. Опасную находку решили взорвать вместе с остатками топлива, пишет РИА ФАН.

В беседе с РИА Новости представитель местной администрации подтвердил, что разгонный блок был уничтожен, информацию о нем передали «в соответствующие органы».

Какой пуск проводила ракета-носитель и в какое время он состоялся, неизвестно.

