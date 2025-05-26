В Ростовской области мужчина выстрелил в подростков, собиравших его черешню

В Ростовской области мужчина выстрелил из пневматического оружия в подростков, собиравших черешню на его участке, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В Воронежской области возбуждено дело после стрельбы в жилом районе
«Мужчина выбежал на улицу, громко закричал, испугав подростков, а затем применил воздушное оружие», - говорится в сообщении регионального МВД.

В результате инцидента пострадала одна несовершеннолетняя девочка - в нее попала пуля.

Полицейские организовали проверку произошедшего.

Ранее стрелявший в людей у вокзала в Россоши в Воронежской области признал свою вину, напоминает телеканал 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПострадавшиеДетиСтрельбаРостовская Область

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