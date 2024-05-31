Голубев: пожар в лесничестве в Ростовской области могут возникнуть из-за молнии
Пожар в лесничестве в Тарасовском районе Ростовской области мог произойти, предположительно, из-за удара молнии. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
«На территории Тарасовского района — лесной пожар. Возгорание обнаружено работниками лесного хозяйства при патрулировании. Причинами пожара, предположительно, стал удар молнии», — написал он в своем Telegram-канале.
Для тушения пожара привлечено 121 человек и 46 единиц специальной техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.
Ранее МЧС сообщало о пожаре, который начался в лесной подстилке Тарасовского лесничества, охватившем 52 гектара территории, передает «Радиоточка НСН».
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