Голубев: пожар в лесничестве в Ростовской области могут возникнуть из-за молнии

Пожар в лесничестве в Тарасовском районе Ростовской области мог произойти, предположительно, из-за удара молнии. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

«На территории Тарасовского района — лесной пожар. Возгорание обнаружено работниками лесного хозяйства при патрулировании. Причинами пожара, предположительно, стал удар молнии», — написал он в своем Telegram-канале.

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Для тушения пожара привлечено 121 человек и 46 единиц специальной техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее МЧС сообщало о пожаре, который начался в лесной подстилке Тарасовского лесничества, охватившем 52 гектара территории, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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