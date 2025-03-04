В Ростовской области ликвидировали возгорания после атаки БПЛА
Возгорания после атаки дронов в Ростовской области ликвидировали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
Как отметил врио губернатора, огонь, возникший ночью в Чертковском районев результате атаки БПЛА, был оперативно ликвидирован дежурными расчетами. Пострадавших нет.
«Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском», - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Кроме того, врио главы региона указал, что в поле в окрестностях хутора Павловский в Верхнедонском районе упали обломки дрона самолетного типа. Эксперты обследуют и обезвредят находку в течение дня.
Ранее стало известно, что в Чертковском районе после атаки украинских БПЛА загорелся нефтепровод. Кроме того, из-за обломков дронов начался пожар на складе на промышленном объекте в селе Сохрановка, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области ликвидировали возгорания после атаки БПЛА
- Вэнс: Зеленский не вернется в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мир
- В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США
- Белый дом: США устали платить за конфликт на Украине
- Автодилеры в России могут ввести скидки на новые машины
- Трамп удвоил импортные пошлины на товары из КНР
- В Белом доме подтвердили приостановку США отправки военной помощи Украине
- СМИ: США приостанавливают всю военную помощь Киеву
- СМИ: США рассматривают заморозку поставок Киеву оружия из своих запасов
- Трамп заявил, что дал России только санкции и горе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru