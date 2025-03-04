В Ростовской области ликвидировали возгорания после атаки БПЛА

Возгорания после атаки дронов в Ростовской области ликвидировали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Как отметил врио губернатора, огонь, возникший ночью в Чертковском районев результате атаки БПЛА, был оперативно ликвидирован дежурными расчетами. Пострадавших нет.

«Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

Кроме того, врио главы региона указал, что в поле в окрестностях хутора Павловский в Верхнедонском районе упали обломки дрона самолетного типа. Эксперты обследуют и обезвредят находку в течение дня.

Ранее стало известно, что в Чертковском районе после атаки украинских БПЛА загорелся нефтепровод. Кроме того, из-за обломков дронов начался пожар на складе на промышленном объекте в селе Сохрановка, пишет 360.ru.

