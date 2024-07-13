В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области удалось полностью потушить. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, возгорание было полностью ликвидировано по состоянию на 10:19 часов утра. Пожару присвоили третий ранг сложности. В его тушении приняли участие 49 человек и 14 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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Пожар на предприятии начался 13 июля примерно в 04:00 часа утра после атаки украинского беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что площадь пожара на нефтебазе под Ростовом составила 200 квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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