Азербайджан выдал России главаря избивавшей прохожих банды
Азербайджан выдал России Турала Мамедова, который проходит по уголовному делу о преступной группировке, терроризировавшей граждан Петербурга,. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
Мамедову вменяется хулиганство и возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия. Сами участники банды называли себя азербайджанской мафией.
Следствие установило, что 15 октября он вместе со своими товарищами избивал прохожих у ТЦ в Петербурге. Все это они снимали на камеры и выкладывали в сеть. Также установлен факт преступления в июне в отношении двух молодых людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru