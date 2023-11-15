Азербайджан выдал России главаря избивавшей прохожих банды

Мамедову вменяется хулиганство и возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия. Сами участники банды называли себя азербайджанской мафией.

Следствие установило, что 15 октября он вместе со своими товарищами избивал прохожих у ТЦ в Петербурге. Все это они снимали на камеры и выкладывали в сеть. Также установлен факт преступления в июне в отношении двух молодых людей.

