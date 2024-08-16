В Ростове-на-Дону загорелся ТЦ «Орбита»
Возгорание произошло в торговом центре «Орбита» в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном управлении МЧС РФ, передает РИА Новости.
По данным ведомства, пожар возник в одном из помещений третьего этажа. Как отмечается, из здания оперативно было эвакуировано около 100 человек, никто не пострадал. В тушении были задействованы 38 пожарных и десять единиц техники. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее в Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи «квадратов», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru