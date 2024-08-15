Площадь пожара в Люберцах увеличилась до 3,5 тысячи «квадратов»
15 августа 202411:17
Площадь пожара на территории Ухтомского завода в Люберцах увеличилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Ранее стало известно, что на территории подмосковного завода возник пожар, загорелось производственное строение. Огонь распространился на 1600 квадратных метрах, напоминает РЕН ТВ.
«Площадь пожара составляет 3500 квадратных метров», — указали в МЧС.
К месту инцидента направили вертолет Ми-26 авиационно-спасательного центра (АСЦ).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киностудия Warner Bros. подала заявку на регистрацию логотипа WB в России
- Минсельхоз не прогнозирует резких скачков цен на продукты в РФ
- ГАИ: В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой
- Аналитик объяснил рост спроса на страхование имущества высокой инфляцией
- Движение останавливалось на синей ветке метро Москвы из-за человека на пути
- В России начались съемки комедии «Сказочные выходные» с Акиньшиной и Курцыным
- Доноры сдали более 44 литров крови за три дня работы форума «Армия-2024»
- Вышел трейлер третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Прилучным
- Площадь пожара в Люберцах увеличилась до 3,5 тысячи «квадратов»
- Литва запретила въезд на свою территорию машинам с белорусскими номерами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru