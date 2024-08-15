Площадь пожара в Люберцах увеличилась до 3,5 тысячи «квадратов»

Площадь пожара на территории Ухтомского завода в Люберцах увеличилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар на территории завода полыхает в Люберцах

Ранее стало известно, что на территории подмосковного завода возник пожар, загорелось производственное строение. Огонь распространился на 1600 квадратных метрах, напоминает РЕН ТВ.

«Площадь пожара составляет 3500 квадратных метров», — указали в МЧС.

К месту инцидента направили вертолет Ми-26 авиационно-спасательного центра (АСЦ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛюберцыПожарМЧСМосковская Область

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