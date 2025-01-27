В селе в Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия
27 января 202508:36
Пожар произошел на складе на территории сельхозпредприятия в селе Абабково Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС.
Как отметили в ведомстве, возгорание зафиксировали в неэксплуатируемом здании. Огонь был ликвидирован.
«Пожар на 1600 квадратах потушили 20 специалистов и 5 единиц техники», — заявили в МЧС.
Ранее в Салехарде произошел пожар в складских помещениях «Почты России», огонь распространился на 250 квадратных метрах, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru