В селе в Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия

Пожар произошел на складе на территории сельхозпредприятия в селе Абабково Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС.

Как отметили в ведомстве, возгорание зафиксировали в неэксплуатируемом здании. Огонь был ликвидирован.

«Пожар на 1600 квадратах потушили 20 специалистов и 5 единиц техники», — заявили в МЧС.

Ранее в Салехарде произошел пожар в складских помещениях «Почты России», огонь распространился на 250 квадратных метрах, напоминает Ura.ru.

