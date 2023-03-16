В Ростове-на-Дону загорелось погрануправление ФСБ

В Сети появились кадры, на которых видно густой дым над зданием. По словам очевидцев, в районе ЧП были слышны звуки взрывов.

Как отметили в региональном управлении МЧС, на место происшествия выехали подразделения ведомства. Информация об инциденте уточняется.

Официальных комментариев о ЧП пока не поступало.

