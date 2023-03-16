В Ростове-на-Дону загорелось погрануправление ФСБ
16 марта 202313:01
Пожар произошел на территории пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает портал «161.ru».
В Сети появились кадры, на которых видно густой дым над зданием. По словам очевидцев, в районе ЧП были слышны звуки взрывов.
Как отметили в региональном управлении МЧС, на место происшествия выехали подразделения ведомства. Информация об инциденте уточняется.
Официальных комментариев о ЧП пока не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru