Один человек пострадал при взрыве газового баллона в квартире в Екатеринбурге

Отмечается, что состояние пострадавшего средней тяжести, угрозы жизни нет.

В МЧС Свердловской области сообщили, что в квартире на 12 этаже 12-этажного жилого дома по улице Циолковского произошла разгерметизация газового баллона.

«Повреждены оконные блоки в квартире, несущие конструкции не нарушены, пострадал один человек», – добавили спасатели.

Ранее взрыв газа произошёл в многоэтажном доме в Нижнекамске, два человека обратились за медицинской помощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

