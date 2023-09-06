Один человек пострадал при взрыве газового баллона в квартире в Екатеринбурге
Один человек был госпиализирован с ожогами после взрыва газового баллона в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
Отмечается, что состояние пострадавшего средней тяжести, угрозы жизни нет.
В МЧС Свердловской области сообщили, что в квартире на 12 этаже 12-этажного жилого дома по улице Циолковского произошла разгерметизация газового баллона.
«Повреждены оконные блоки в квартире, несущие конструкции не нарушены, пострадал один человек», – добавили спасатели.
Ранее взрыв газа произошёл в многоэтажном доме в Нижнекамске, два человека обратились за медицинской помощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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