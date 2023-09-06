Один человек пострадал при взрыве газового баллона в квартире в Екатеринбурге

Один человек был госпиализирован с ожогами после взрыва газового баллона в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Взрыв прогремел в квартире на северо-западе Москвы

Отмечается, что состояние пострадавшего средней тяжести, угрозы жизни нет.

В МЧС Свердловской области сообщили, что в квартире на 12 этаже 12-этажного жилого дома по улице Циолковского произошла разгерметизация газового баллона.

«Повреждены оконные блоки в квартире, несущие конструкции не нарушены, пострадал один человек», – добавили спасатели.

Ранее взрыв газа произошёл в многоэтажном доме в Нижнекамске, два человека обратились за медицинской помощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Свердловская ОбластьПострадавшиеВзрыв ГазаЕкатеринбург

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