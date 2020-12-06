Спасатели раскрыли причину опасного пожара рынке в Ростове-на-Дону
Предварительной причиной крупного пожара на складе пиротехники на рынке в Ростове-на-Дону стала неисправность электропроводки. Об этом рассказал представитель ГУМЧС по Ростовской области.
«Предварительная причина - аварийный режим электропроводки», - цитирует слова представителя ведомства РИА Новости.
Спасатель также отметил, что окончательную причину специалисты возгорания испытательной пожарной лаборатории назовут после ликвидации пожара.
В воскресенье стало известно, что пожар в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону начался около 6:30 (мск). Пламя охватило 4 тысячи квадратных метров площади. Пожару присвоили четвертый номер сложности. Огонь локализовали в 10:55 (мск) на трех из пяти участков.
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