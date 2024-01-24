В Ростове-на-Дону боец поп-ММА выпал с балкона 10 этажа

Боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном выпал с балкона десятого этажа, сейчас он находится в реанимации. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написал его коллега Эдуард Кузьминов.

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«Магомед упал с 10-го этажа и сейчас находится в реанимации», - сказал в своем видеообращении Кузьминов.

Он уточнил, что 2 февраля у него них должен был состояться бой.

«Я молился, чтоб я выиграл в этом бою. Теперь хочу помолиться за «Венома», - добавил он.

У спортсмена переломаны ноги и таз. Спасло жизнь ему то, что он приземлился на лобовое стекло припаркованного у дома автомобиля Nissan.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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