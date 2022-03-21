В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали после прорыва теплотрассы

Прорыв теплотрассы произошел в ночь на понедельник в Советском районе Ростова-на-Дону, с ожогами госпитализированы по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает управление МЧС по Ростовской области.

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Сообщение о прорыве теплотрассы D-1000 мм на улице Малиновского поступило в экстренные службы в 01:30. В результате образовался фонтан с горячей водой, который ударил прямо в окна квартир расположенного рядом дома, отмечает РЕН ТВ. Были эвакуированы 35 человек.

«По состоянию на 03:30 мск эвакуированные жильцы вернулись в квартиры. С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек», — подчеркнули в региональном управлении МЧС.

В ликвидации аварии участвуют 79 человек и 25 единиц техники, пишут Известия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеАварияРостов-на-Дону
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