В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали после прорыва теплотрассы

Сообщение о прорыве теплотрассы D-1000 мм на улице Малиновского поступило в экстренные службы в 01:30. В результате образовался фонтан с горячей водой, который ударил прямо в окна квартир расположенного рядом дома, отмечает РЕН ТВ. Были эвакуированы 35 человек.

«По состоянию на 03:30 мск эвакуированные жильцы вернулись в квартиры. С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек», — подчеркнули в региональном управлении МЧС.

В ликвидации аварии участвуют 79 человек и 25 единиц техники, пишут Известия.

