В Ростове двое мужчин устроили перестрелку с полицейскими
Двое ранее неоднократно судимых мужчин оказали при задержании вооруженное сопротивление сотрудникам полиции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
По данным ведомства, мужчины 1974 и 1970 года рождения, которые подозреваются в совершении серии тяжких имущественных преступлений, при задержании стали стрелять по правоохранителям.
Уточняется, что ответным огнём мужчина 1974 года рождения был ранен и впоследствии скончался, а его подельнику удалось скрыться.
Ранее в Махачкале произошла перестрелка с чемпионом мира по боевому самбо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru