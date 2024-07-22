В Ростове двое мужчин устроили перестрелку с полицейскими

Двое ранее неоднократно судимых мужчин оказали при задержании вооруженное сопротивление сотрудникам полиции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

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По данным ведомства, мужчины 1974 и 1970 года рождения, которые подозреваются в совершении серии тяжких имущественных преступлений, при задержании стали стрелять по правоохранителям.

Уточняется, что ответным огнём мужчина 1974 года рождения был ранен и впоследствии скончался, а его подельнику удалось скрыться.

Ранее в Махачкале произошла перестрелка с чемпионом мира по боевому самбо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеПреступностьПерестрелкаРостов-на-Дону

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