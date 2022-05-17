Минюст РФ потребовал признать «Азов» террористической организацией

В сообщении говорится, что судебное разбирательство назначено на 26 мая.

«Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено к судебному разбирательству на 26 мая», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в плен сдались 265 боевиков нацподразделения «Азов» (признан экстремистским и запрещён в России) и украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый, сообщает RT.