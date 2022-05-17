Минюст РФ потребовал признать «Азов» террористической организацией
Министерство юстиции РФ заявило, что в Верховный суд России было направлено дело о признании украинского батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещён в России) террористической организацией, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что судебное разбирательство назначено на 26 мая.
«Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено к судебному разбирательству на 26 мая», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в плен сдались 265 боевиков нацподразделения «Азов» (признан экстремистским и запрещён в России) и украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый, сообщает RT.
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