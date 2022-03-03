В российское посольство в Австралии прислали конверты с белым порошком

Конверты с неизвестным белым порошком прислали в посольство России в Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

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«Сотрудники проводят проверку содержимого двух конвертов с неизвестным белым порошком», — цитирует российских дипломатов ТАСС.

В посольстве работают чрезвычайные службы, отмечает Ura.ru. Пока неизвестно, существует ли угроза жизни и здоровью сотрудников дипмиссии, пишет «Свободная пресса».

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ТЕГИ:АвстралияРоссийское Посольство
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