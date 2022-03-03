В российское посольство в Австралии прислали конверты с белым порошком
3 марта 202209:03
Конверты с неизвестным белым порошком прислали в посольство России в Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.
«Сотрудники проводят проверку содержимого двух конвертов с неизвестным белым порошком», — цитирует российских дипломатов ТАСС.
В посольстве работают чрезвычайные службы, отмечает Ura.ru. Пока неизвестно, существует ли угроза жизни и здоровью сотрудников дипмиссии, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru