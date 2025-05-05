В России задержали причастных к хищению около тысячи аккаунтов «Госуслуг»

Кроме того, по её данным, задержанных подозревают в организации кол-центров на территории Украины с целью хищения денежных средств у жителей России. Участники преступной группы действовали через инфраструктуру мессенджера Telegram, которая обеспечивала временный доступ к аккаунтам. Их использовали для обеспечения преступных кол-центров на Украине.

Согласно оперативным данным, с сентября 2024 года по март 2025 года с помощью одного из Телеграм-каналов было передано более 11 тысяч аккаунтов. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Ирины Волк, предполагаемые организатор и участник преступной схемы вычислены и задержаны в Волгоградской и Свердловской областях.

