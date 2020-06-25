В России выявлены ещё 7,1 тысячи случаев СOVID-19

Суточный показатель новых выявленных случаев заражения COVID-19 в России продолжает снижаться седьмой день подряд, свидетельствуют данные официальной статистики. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки к утру 25 июня подтвердились ещё 7113 случаев заболевания, передаёт АГН «Москва».

Больше всего новых заболевших в Москве (885), Московской области (467), Ханты-Мансийском автономном округе (319), в Санкт—Петербурге (221) и Нижегородской области (217).

Общее число заболевших с начала эпидемии COVID-19 в стране достигло 613,9 тысячи человек, выздоровели уже 375,1 тысячи пациентов (+ 6342 человека за прошедшие сутки). Скончались 8605 пациентов с коронавирусной инфекцией (+ 92 за сутки).

