В России выявлены ещё 7,1 тысячи случаев СOVID-19
Суточный показатель новых выявленных случаев заражения COVID-19 в России продолжает снижаться седьмой день подряд, свидетельствуют данные официальной статистики. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки к утру 25 июня подтвердились ещё 7113 случаев заболевания, передаёт АГН «Москва».
Больше всего новых заболевших в Москве (885), Московской области (467), Ханты-Мансийском автономном округе (319), в Санкт—Петербурге (221) и Нижегородской области (217).
Общее число заболевших с начала эпидемии COVID-19 в стране достигло 613,9 тысячи человек, выздоровели уже 375,1 тысячи пациентов (+ 6342 человека за прошедшие сутки). Скончались 8605 пациентов с коронавирусной инфекцией (+ 92 за сутки).
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Заразились
614 тыс.+7 113 / сут.
Умерли
8 605+92 / сут.
Выздоровели
375 тыс.+6 342 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru