В России выявлены ещё 6,2 тысячи случаев COVID-19

По данным на утро 14 июля, за минувшие сутки в России подтвердились 6248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего заболевших в Москве (+613 за сутки), в Санкт-Петербурге (281), Ханты-Манскийском автономном округе (268), Свердловской области (245) и Алтайском крае (238).

С начала эпидемии COVID-19 по всей стране зафиксировано уже почти 740 тысяч случаев инфицирования. Больше половины пациентов вылечились от коронавируса — 512,8 тысячи человек, из которых 8,8 тысячи признаны выздоровевшими за прошедшие сутки. 11614 случаев заражения привели к летальному исходу.

