В России выявлены ещё 6,2 тысячи случаев COVID-19
По данным на утро 14 июля, за минувшие сутки в России подтвердились 6248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Больше всего заболевших в Москве (+613 за сутки), в Санкт-Петербурге (281), Ханты-Манскийском автономном округе (268), Свердловской области (245) и Алтайском крае (238).
С начала эпидемии COVID-19 по всей стране зафиксировано уже почти 740 тысяч случаев инфицирования. Больше половины пациентов вылечились от коронавируса — 512,8 тысячи человек, из которых 8,8 тысячи признаны выздоровевшими за прошедшие сутки. 11614 случаев заражения привели к летальному исходу.
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Горячие новости
Заразились
740 тыс.+6 248 / сут.
Умерли
11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru