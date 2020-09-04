В России выявлены ещё 5,1 тысячи заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России подтвердились ещё 5110 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в пятницу, 4 сентября, оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии в России в сентябре превысило миллион человек и составляет 1 015 105 человек.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, где за прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили ещё 692 пациентам, а также в Санкт-Петербурге (193), Московской области (164), Нижегородской (145) и Ростовской (142) областях.

За минувшие сутки выздоровели ещё 5812 пациентов, общее число вылечившихся превысило 832,7 тысячи, отмечает RT. За период пандемии скончались 17649 инфицированных COVID-19 (+121 летальный исход).

