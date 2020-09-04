В России выявлены ещё 5,1 тысячи заболевших COVID-19
За минувшие сутки в России подтвердились ещё 5110 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в пятницу, 4 сентября, оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии в России в сентябре превысило миллион человек и составляет 1 015 105 человек.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, где за прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили ещё 692 пациентам, а также в Санкт-Петербурге (193), Московской области (164), Нижегородской (145) и Ростовской (142) областях.
За минувшие сутки выздоровели ещё 5812 пациентов, общее число вылечившихся превысило 832,7 тысячи, отмечает RT. За период пандемии скончались 17649 инфицированных COVID-19 (+121 летальный исход).
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Заразились
1,0 млн+5 110 / сут.
Умерли
17 649+121 / сут.
Выздоровели
833 тыс.+5 812 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru