В России выявлены 6611 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России подтвердились ещё 6611 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев в Москве (685), Московской области (292), Ханты-Мансийском автономном округе (289), Санкт-Петербурге (280) и Свердловской области (270).

Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 687,8 тысячи человек. Из них 453,4 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией уже вылечились(+3,5 тысячи за последние сутки).

Как отмечает RT, за сутки в России скончались 135 человек с COVID-19. С начале эпидемии зафиксировано 10296 летальных исходов.

