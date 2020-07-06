В России выявлены 6611 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России подтвердились ещё 6611 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Больше всего новых случаев в Москве (685), Московской области (292), Ханты-Мансийском автономном округе (289), Санкт-Петербурге (280) и Свердловской области (270).
Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 687,8 тысячи человек. Из них 453,4 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией уже вылечились(+3,5 тысячи за последние сутки).
Как отмечает RT, за сутки в России скончались 135 человек с COVID-19. С начале эпидемии зафиксировано 10296 летальных исходов.
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Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru