В России выявлены 6,6 тысячи новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России диагноз «коронавирусная инфекция» поставили ещё 6635 пациентам, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло почти 714 тысячи человек.
Больше всего новых случаев подтвердилось в Москве (637), Санкт-Петербурге (300), Свердловской области (275), Ханты-Мансийском АО (263) и Алтайском крае (240).
По данным на утро 10 июля, от коронавируса вылечились ещё 7752 пациента, общее число выздоровевших составляет 489 тысяч человек, передаёт RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
714 тыс.+6 635 / сут.
Умерли
11 017+174 / сут.
Выздоровели
489 тыс.+7 752 / сут.
- Нарышкин: «Дело Сафронова» не связано с его профессиональной деятельностью
- В Москве коронавирус выявлен ещё у 637 человек
- ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ
- В России выявлены 6,6 тысячи новых случаев COVID-19
- Мостовой о возможном контракте Кокорина с «Сочи»: Слишком высокая зарплата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru