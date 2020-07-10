В России выявлены 6,6 тысячи новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России диагноз «коронавирусная инфекция» поставили ещё 6635 пациентам, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло почти 714 тысячи человек.

Больше всего новых случаев подтвердилось в Москве (637), Санкт-Петербурге (300), Свердловской области (275), Ханты-Мансийском АО (263) и Алтайском крае (240).

По данным на утро 10 июля, от коронавируса вылечились ещё 7752 пациента, общее число выздоровевших составляет 489 тысяч человек, передаёт RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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