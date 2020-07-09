В России выявлены 6,5 тысячи новых случаев COVID-19
Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 в России остаётся на прежнем уровне, свидетельствуют обновлённые данные. За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 6509 человек, общее число заболевших с начала эпидемии в стране превысило 707 тысяч, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых случаев по-прежнему выявляют в Москве — 568 за прошедшие сутки. В Санкт-Петербурге 292 новых случая, в Свердловской области — 276, в ХМАО — 265, в Иркутской области — 243.
За сутки выздоровели 8805 человек, общее число вылечившихся составляет уже 481,3 тысячи человек. Скончались 10843 больных коронавирусом, 176 из них — за последние сутки, уточняет RT.
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