В России выявлены 5,6 тысячи новых случаев COVID-19
Ещё у 5635 жителей России за минувшие сутки подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Больше всего новых заболевших в Москве (694), Свердловской (252) и Нижегородской (188) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (188) и Санкт-Петербурге (172).
Общее число случаев заражения в России с начала эпидемии достигло 818,1 тысячи. Выздоровели 603,3 тысячи пациентов, 3079 из которых – за последние сутки, уточняет RT. Скончались 13354 человека (+85 за сутки).
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Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru