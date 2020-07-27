В России выявлены 5,6 тысячи новых случаев COVID-19

Ещё у 5635 жителей России за минувшие сутки подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых заболевших в Москве (694), Свердловской (252) и Нижегородской (188) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (188) и Санкт-Петербурге (172).

Общее число случаев заражения в России с начала эпидемии достигло 818,1 тысячи. Выздоровели 603,3 тысячи пациентов, 3079 из которых – за последние сутки, уточняет RT. Скончались 13354 человека (+85 за сутки).

