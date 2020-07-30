В России выявлены 5,5 тысячи новых случаев COVID-19

Ещё у 5509 человек за минувшие сутки подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает в четверг оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (678), Свердловской области (215), Ханты-Мансийском автономном округе (172), Санкт-Петербурге (162) и Нижегородской области (158).

С начала эпидемии коронавируса в России заразились 834,5 тысячи человек, к настоящему моменту выздоровели уже 629,6 тысячи пациентов (+ 9,3 тысячи за минувшие сутки), уточняет RT. Зафиксировано 13802 летальных исхода, из них 129 – за последние сутки.

