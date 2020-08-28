В России выявлены 4,8 тысячи новых случаев коронавируса
Число случаев заражения новым коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилось на 4892, до 980,4 тысячи. Об этом сообщили в пятницу, 28 августа, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (654) и Санкт-Петербурге (187), а также в Московской (150), Нижегородской (133) и Ростовской (132) областях.
За сутки от коронавируса вылечились ещё 5,9 тысячи пациентов, отмечает RT. Общее число выздоровевших с начала пандемии в России превысило 798 тысяч человек. Зафиксировано 16914 летальных исходов (+110).
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Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru