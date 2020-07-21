В России выявлено ещё 5842 случая COVID-19

За минувшие сутки ещё у 5842 человек в России подтвердился коронавирус COVID-19. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб, передаёт RT.

Больше всего новых случаев заражения в Москве (602), Ханты-Мансийском автономном округе (228), Свердловской (227) и Нижегородской областях (196), а также в Санкт-Петербурге (189).

Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 783,3 тысячи человек. Из них выздоровели уже 562,3 тысячи пациентов (+8,7 тысячи за прошедшие сутки), скончались 12580 человек (+153 летальных исхода).

