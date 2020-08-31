В России выявили почти 5 тысяч новых случаев COVID-19
Число заболевших COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 4993 человека, до 995,3 тысячи, свидетельствуют обновлённые утром 31 августа данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Этот показатель в последние дни медленно увеличивается.
Больше всего новых случаев заражения за прошедшие сутки отмечено в Москве (685) и Санкт-Петербурге (188), а также в Московской (146) и Нижегородской (138) областях, в Калмыкии (132).
В России за сутки выздоровели ещё 2405 пациентов, общее число вылечившихся превысило 809 тысяч человек. Скончались 83 пациента, с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировано 17 176 летальных исходов, уточняет RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- Глава Минэнерго Новак вылечился от коронавируса
- В суде объявлено о начале дополнительного расследования по делу MH17
- Ефремов отказался в суде от адвоката по назначению
- Тихановская обратиться к Совбезу ООН в связи с угрозами в адрес оппозиции
- СМИ: Литва, Латвия и Эстония введут санкции против Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru