В России выявили ещё 6368 случаев COVID-19

За последние сутки в России подтвердились 6368 новых случаев COVID-19, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 694,2 тысячи человек. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев заражения в Москве – 629. В числе «лидеров» Ханты-Мансийский автономный округ (+283), Санкт-Петербург (+278), Иркутская область (+245) и Свердловская область (+226).

Как отмечает RT, за сутки зафиксировано 198 летальных исходов. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией с начала пандемии в России составляет 10494 человека.

Между тем, за прошедшие сутки вылечился ещё 9551 пациент, выздоровевших уже 463,8 тысячи.

