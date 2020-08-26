В России выявили ещё 4,6 тысячи случаев коронавируса

За минувшие сутки в России диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 4676 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 утром 26 августа.

Больше всего новых заражений в Москве (+640) и Санкт-Петербурге (181), а также в Московской (143), Ростовской (130) и Нижегородской (129) областях.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса в России инфекцию выявили у 970,8 тысяч человек. К настоящему моменту вылечились более 786 тысяч пациентов, из которых 6,4 тысячи – за последние сутки, уточняет RT. Власти сообщили о 16683 летальных исходах (+115).

