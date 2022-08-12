В России выясняют причину смерти ребёнка на фоне приёма препарата «Золгенсма»

Росздравнадзор инициировал проверку обстоятельств причин гибели ребёнка после введения препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма», сообщает пресс-служба ведомства.

Применяемый для лечения СМА препарат «Золгенсма» официально появился в России

«Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребёнка на фоне приёма препарата «Золгенсма» в Российской Федерации, о чём ранее сообщалось в СМИ», - говорится в сообщении.

Ранее швейцарская компания Novartis, являющаяся производителем лекарства, заявила о смерти двоих детей в России и Казахстане, которые умерли в ходе лечения СМА, сообщает RT. Отмечается, что причиной гибели пациентов стала острая печёночная недостаточность, наступившая после пяти-шести недель после введения препарата.

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ФОТО: РИА Новости
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