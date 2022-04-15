В России возбудили первое дело о создании ОПГ работниками налоговой

В России впервые возбудили уголовное дело о создании преступной группировки сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что фигурантами дела стали сотрудники московской инспекции ИФНС №20. По версии следствия, 17 участников группировки в течение восьми лет совершили 203 эпизода хищения налогов. Общая сумма ущерба составила более 59 миллионов рублей. В уголовном деле насчитывается более трех тысяч томов.

По данным источника, фигуранты дела работали по одной и той же схеме: на основании паспортных данных подставного лица они готовили фальшивые документы о несуществующей покупке этим человеком квартиры. После этого правонарушители подавали документы о возврате налогового вычета за покупку жилплощади на территории России.

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В правоохранительных органах объяснили, что для одобрения таких документов необходимы были подписи пяти высокопоставленных лиц в ИФНС №20, но в схеме ОПГ состоял только один из них. Поэтому остальные электронные подписи за ответственных лиц фигуранты ставили самостоятельно с помощью сотрудника IT-отдела. В ведомстве добавили, что после того, как налоговая одобряла вычеты, злоумышленники выводили деньги через счета и карты, не аффилированные с ними.

Сообщается, что сейчас большинство подозреваемых – это рядовые сотрудники ИФНС №20. При этом следствием не было найдено признаков составов преступлений в действиях их руководства.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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