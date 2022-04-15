В России возбудили первое дело о создании ОПГ работниками налоговой
В России впервые возбудили уголовное дело о создании преступной группировки сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что фигурантами дела стали сотрудники московской инспекции ИФНС №20. По версии следствия, 17 участников группировки в течение восьми лет совершили 203 эпизода хищения налогов. Общая сумма ущерба составила более 59 миллионов рублей. В уголовном деле насчитывается более трех тысяч томов.
По данным источника, фигуранты дела работали по одной и той же схеме: на основании паспортных данных подставного лица они готовили фальшивые документы о несуществующей покупке этим человеком квартиры. После этого правонарушители подавали документы о возврате налогового вычета за покупку жилплощади на территории России.
В правоохранительных органах объяснили, что для одобрения таких документов необходимы были подписи пяти высокопоставленных лиц в ИФНС №20, но в схеме ОПГ состоял только один из них. Поэтому остальные электронные подписи за ответственных лиц фигуранты ставили самостоятельно с помощью сотрудника IT-отдела. В ведомстве добавили, что после того, как налоговая одобряла вычеты, злоумышленники выводили деньги через счета и карты, не аффилированные с ними.
Сообщается, что сейчас большинство подозреваемых – это рядовые сотрудники ИФНС №20. При этом следствием не было найдено признаков составов преступлений в действиях их руководства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- СМИ сообщили о взрывах и отключении света в Киеве
- В России возбудили первое дело о создании ОПГ работниками налоговой
- Минпромторг сообщил о саботаже перевозчиками поставок российской продукции
- Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море
- WSJ: В росте инфляции в США нужно винить политику Вашингтона, а не Москву
- «Коммерсантъ»: Fazer продаст бизнес в России
- Moody's: Рублевые выплаты России по еврооблигациям могут считаться дефолтом
- Избранный президент Южной Кореи призвал поддержать санкции против РФ
- Китай проведет военные учения вблизи Тайваня
- Силовики нашли в Херсоне документы эскортниц, используемых СВРУ для диверсий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru