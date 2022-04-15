В России возбудили первое дело о создании ОПГ работниками налоговой

В России впервые возбудили уголовное дело о создании преступной группировки сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что фигурантами дела стали сотрудники московской инспекции ИФНС №20. По версии следствия, 17 участников группировки в течение восьми лет совершили 203 эпизода хищения налогов. Общая сумма ущерба составила более 59 миллионов рублей. В уголовном деле насчитывается более трех тысяч томов.

По данным источника, фигуранты дела работали по одной и той же схеме: на основании паспортных данных подставного лица они готовили фальшивые документы о несуществующей покупке этим человеком квартиры. После этого правонарушители подавали документы о возврате налогового вычета за покупку жилплощади на территории России.