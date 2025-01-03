СМИ: Полицейская компьютерная система вышла из строя в аэропортах Германии
Полицейская компьютерная система вышла из строя в аэропортах по всей Германии. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, речь идёт о системе проверки въезжающих пассажиров. Представитель полиции заявил газете, что стражам порядка теперь приходится «вручную делать то, что раньше делалось автоматически».
Причина сбоя неизвестна.
Как сообщает вещательная компания WDR, в аэропорту Дюссельдорфа указали на невозможность въехать в Германию из нешенгенской зоны.
Ранее в Норвегии было полностью прервано железнодорожное сообщение в связи с техническим сбоем в системе связи между машинистами и диспетчерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru