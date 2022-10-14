Роспотребнадзор подал в суд на Wildberries за торговлю мухоморами

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало в суд на компанию Wildberries за продажу сушеных мухоморов. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«Помимо информации о стоимости продукции также указывается, к примеру, что гриб мухомор сушеный красный обладает полезными свойствами и лечебным эффектом: иммуностимулирующим, обезболивающим, противовоспалительным, кровоостанавливающим», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» высшие грибы, относящиеся к ядовитым и не съедобным не подлежат включению в состав однокомпонентных биологически активных добавок к пище в соответствии с национальным законодательством.

Поводом для иска стало серьезное отравление подростка, который заказал на Wildberries мухоморы и вскоре после употребления оказался в токсикологическом отделении больницы. Иск находится в производстве Центрального районного суда Красноярска.

Мухоморный микродозинг набирает популярность в России. В социальных сетях появляется все больше групп с отзывами на «чудодейственные» грибы. Микологи призывают ни в коем случае не есть ядовитые грибы, а психиатры предупреждают, что употребление мухоморов может вызвать наркотическую зависимость и привести к пробуждению психических заболеваний.

