Роспотребнадзор подал в суд на Wildberries за торговлю мухоморами
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало в суд на компанию Wildberries за продажу сушеных мухоморов. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
«Помимо информации о стоимости продукции также указывается, к примеру, что гриб мухомор сушеный красный обладает полезными свойствами и лечебным эффектом: иммуностимулирующим, обезболивающим, противовоспалительным, кровоостанавливающим», - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отмечают, что согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» высшие грибы, относящиеся к ядовитым и не съедобным не подлежат включению в состав однокомпонентных биологически активных добавок к пище в соответствии с национальным законодательством.
Поводом для иска стало серьезное отравление подростка, который заказал на Wildberries мухоморы и вскоре после употребления оказался в токсикологическом отделении больницы. Иск находится в производстве Центрального районного суда Красноярска.
Мухоморный микродозинг набирает популярность в России. В социальных сетях появляется все больше групп с отзывами на «чудодейственные» грибы. Микологи призывают ни в коем случае не есть ядовитые грибы, а психиатры предупреждают, что употребление мухоморов может вызвать наркотическую зависимость и привести к пробуждению психических заболеваний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Посол ЛНР допустил скорую попытку прорыва ВСУ на сватовском направлении
- СМИ: Дело в отношении ректора РАНХиГС Мау прекращено
- 14-летнюю школьницу заподозрили в жестоком убийстве младшей сестры
- Роспотребнадзор подал в суд на Wildberries за торговлю мухоморами
- Стремоусов призвал жителей Херсонской области выехать в другие регионы РФ
- Орбан заявил о проигрыше Европы при отказе от российских энергоносителей
- В ЦБ захотели ввести переводы через СБП в интернет-банки крупнейших финорганизаций
- Сенатор призвал разобраться с «облавами» на уклонистов
- Кабмин поручил завершить ремонт Крымского моста до 1 июля 2023 года
- Danone откажется от своего подразделения в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru