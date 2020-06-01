В России подтверждены 9035 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки к утру 1 июня в России подтвердились ещё 9035 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Больше всего новых заболевших в Москве (+2297), Московской области (+728) и Санкт-Петербурге (+364).
Таким образом, общее число заболевших новым коронавирусом в России составляет уже 414878 человек. Коэффициент распространения инфекции в понедельник вырос до максимума с 13 мая, составив 1,04.
К утру 1 июня скончались 162 пациента с коронавирусом, общее число жертв болезни достигло 4855.
Между тем, выздоровели 3994 человека, всего с начала эпидемии вылечились 175877 пациентов.
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Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru