В России подтверждены 9035 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки к утру 1 июня в России подтвердились ещё 9035 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Больше всего новых заболевших в Москве (+2297), Московской области (+728) и Санкт-Петербурге (+364).

Таким образом, общее число заболевших новым коронавирусом в России составляет уже 414878 человек. Коэффициент распространения инфекции в понедельник вырос до максимума с 13 мая, составив 1,04.

К утру 1 июня скончались 162 пациента с коронавирусом, общее число жертв болезни достигло 4855.

Между тем, выздоровели 3994 человека, всего с начала эпидемии вылечились 175877 пациентов.



