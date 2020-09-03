В России подтвердились почти 5 тысяч новых случаев COVID-19
За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 4995, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 утром в четверг, 3 сентября. Таким образом, с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 009 995 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки выявлено в Москве (690) и Санкт-Петербурге (191), а также в Московской (163), Нижегородской (143) и Ростовской (139) областях.
За сутки вылечились ещё 5766 пациентов, всего в России уже почти 827 тысяч переболевших коронавирусной инфекцией. Скончались 17528 инфицированных, из которых 114 – за прошедшие сутки, уточняет RT.
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Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru