В России подтвердились ещё 8,2 тысячи случаев COVID-19
За минувшие сутки к утру 16 июня в России выявлено ещё 8248 новых случая заражения COVID-19, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем за предыдущие отчётные сутки (8246).
Больше всего новых заболевших в Москве (1416), Московской области (694), Иркутской области (319), Санкт-Петербурге (234) и Свердловской области (231). Почти 36% новых пациентов переносят болезнь без клинических проявлений.
Как отмечает АГН «Москва», к настоящему времени в России с начала эпидемии COVID-19 подтверждены 545,4 тысячи случая заражения новым коронавирусом. Выздоровели 294,3 тысячи пациентов (+ 9,7 тысячи за последние сутки), скончались 7248 человек (+193).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
545 тыс.+8 248 / сут.
Умерли
7 284+193 / сут.
Выздоровели
294 тыс.+9 767 / сут.
- Депутат Лысаков: Переход с бензина на газ выгоден, но противоречит мировым трендам
- Посол ФРГ в США объяснила, для чего США держат войска в Германии
- В Москве выявлены 1416 новых случаев COVID-19
- В России подтвердились ещё 8,2 тысячи случаев COVID-19
- Новогодние каникулы в России предложили сократить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru