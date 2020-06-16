В России подтвердились ещё 8,2 тысячи случаев COVID-19

За минувшие сутки к утру 16 июня в России выявлено ещё 8248 новых случая заражения COVID-19, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем за предыдущие отчётные сутки (8246).

Больше всего новых заболевших в Москве (1416), Московской области (694), Иркутской области (319), Санкт-Петербурге (234) и Свердловской области (231). Почти 36% новых пациентов переносят болезнь без клинических проявлений.

Как отмечает АГН «Москва», к настоящему времени в России с начала эпидемии COVID-19 подтверждены 545,4 тысячи случая заражения новым коронавирусом. Выздоровели 294,3 тысячи пациентов (+ 9,7 тысячи за последние сутки), скончались 7248 человек (+193).

